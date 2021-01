ENNESIMA EMERGENZA

BELLUNO Slavine a ripetizione sulle strade, crolli di 4 vecchi edifici, precipitazioni nevose senza sosta che hanno raggiunto anche 80 centimetri. Ancora gravi disagi ieri sul territorio, già piegato dalle precedenti perturbazioni. E non è finita: il pericolo valanghe anche per oggi è forte al grado 4. Insomma sembra non avere fine l'emergenza nel Bellunese, che ieri si è risvegliato con l'ennesima perturbazione a carattere nevoso in meno di due mesi. Una beffa ad impianti chiusi, con il record di 5 metri di sommatoria di neve fresca da inizio dicembre a Col dei Baldi (1900 metri) e Monte Piana (2265 metri). Non si registrava da 15 anni. E i vigili del fuoco del comando provinciale, che stavano ancora terminando la rimozione neve dell'emergenza di inizio anno, si sono ritrovati punto e a capo. Nelle ultime 24 ore sono stati una trentina gli interventi dei pompieri in tutta la provincia.

VIABILITÀ IN TILT

Resta grave la situazione sulla comunale Costa-San Donato, in comune di Lamon, dove la slavina precipitata sabato in carreggiata è arrivata a 30 metri da una abitazione. Se si verificasse un'emergenza il tratto da percorrere alternativo è Lamon- Le Ei, un'altra strada non proprio agevole. Paura anche sulla strada che conduce alla frazione di Ornella di Livinallongo, che è rimasta isolata ieri per un paio di ore. Altre slavine in località Panolz nel comune di Borgo Valbelluna e Casamazzagno in Comelico che hanno lievemente interessato qualche edificio senza creare danni. Ma che sarebbe stata un'altra giornata difficile lo si era capito fin dalla mattina quando sulla statale 51 di Alemagna, tra Borca e Cortina la carreggiata ricoperta di neve ricordava i paesaggi di 30 anni fa. È scattato il blocco per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate, con filtraggio fatto dalla polizia Stradale a Longarone: gli agenti operavano al grado giallo del piano neve (terzo su una scala di 5). Per tutta la giornata hanno lavorato con mezzi per fresare le provinciali gli uomini di Veneto Strade. L'ente gestore aveva chiuso la sera prima i passi dolomitici che restano impraticabili anche oggi, dal Pordoi, al Giau, al Fedaia al Val Parola.

ALTRE EMERGENZE

Una pianta è finita sui binari intorno a mezzogiorno, sulla linea verso Calalzo. Ci sono stati rallentamenti di un'ora e di 20 minuti per due regionali. Anche Dolomitibus ha dovuto rivedere le sue corse della giornata, per le condizioni precarie di transitabilità, sospendendo alcuni collegamenti. Altre emergenze a Quero Vas dove si è verificato uno smottamento in valle di Schievenin, nel punto in cui si era già verificato in passato», ha spiegato al Provincia che, con il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi, ha seguito per tutta la giornata le emergenze. «Qualche colata anche a Dogna e Provagna, molto più piccola di quella di inizio dicembre - prosegue -. In Alpago ci sono stati alcuni allagamenti di scantinati e garage». «Sono stato contattato questa notte da diversi cittadini in Alpago - ha detto Bortoluzzi -, per allagamenti a scantinati. E in mattinata ho effettuato qualche sopralluogo. La situazione comunque è sotto controllo. Le precipitazioni sono state importanti, ma non eccezionali. Il nostro territorio si conferma fragile, ma il terreno ghiacciato ha fatto sì che le piogge non muovessero le frane storiche».

IL LAGO

Drammatico il paesaggio del lago di Santa Croce, nella zona del Circolo velico che ieri si presentava pieno di detriti. IL ricordo è andata subito agli scenari di Vaia. La Provincia organizzerà a breve un incontro con tutti i soggetti interessati (Enel, circolo velico, pescatori) per analizzare la situazione e predisporre l'intervento di rimozione.

I SOCCORSI

Una squadra del Soccorso alpino di Cortina ieri pomeriggio è intervenuta in località Chiamulera, poiché, a causa delle strade innevate, l'ambulanza non riusciva ad arrivare nella casa di un anziano che si sentiva poco bene. I soccorritori arrivati con la jeep hanno imbarcato G.G., 89 anni, di Cortina d'Ampezzo, e lo hanno accompagnato direttamente al Codivilla. Poco dopo i volontari del Cnsas sono intervenuti per uno scialpinista che si era fatto male in Nevegal, lungo il percorso in cresta tra la Casera e il Giardino botanico. L'infortunato, F.B., 54 anni, di Belluno, è stato quindi trasportato dai soccorritori all'ambulanza in attesa alla Casera, che lo ha accompagnato all'ospedale.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA