BELLUNO Impossibile fare un bilancio dei nuovi contagi nella giornata di ieri nel Bellunese. Dalla giornata di ieri infatti l'azienda Usl 1 Dolomiti ha comunicato che verrà utuilizzato solo il Bollettino dell'Azienda Zero. Tra quello dell'Usl Dolomiti e l'Azienda Zero c'era infatti ogni giorno una discrepanza dovuta alla rapida evoluzione della situazione epidemiologica legata al Covid-19. «Da oggi si userà il bollettino di Azienda Zero - spiegava ieri il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - che, rispetto all'ultimo diffuso dall'Usl Dolomiti nella serata di ieri, potrà avere oggi delle discordanze sui casi dovute ai tempi di comunicazione e di raccolta dei dati e al fatto che alcuni pazienti residenti sono stati testati in altre Aziende e viceversa».

I NUMERI

Ed infatti ieri è stato così, tanto da registrare nel bollettino Azienda zero un numero di contagiati addirittura inferiori rispetto ai 35 di lunedì. Ovviamente è un dato falsato dovuto alla tempistica di comunicazione tra le due Usl. Così ieri in provincia c'erano 29 casi positivi, 8 i pazienti ricoverati a Belluno e uno a Feltre. Nessuno è in terapia intensiva e anche i due casi sospetti di lunedì ricoverati in Terapia Intensiva sono risultati negativi. Il numero totale di tamponi effettuati per ricerca coronavirus al 10 marzo 2020 sono in tutto 613. Le persone residenti in Usl Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 10 marzo 2020 sono 235.

LA MAPPA

Sempre dai dati di Azienda Zero la zona più colpita resta quella del Feltrino. Ecco come si distribuiscono i casi di contagio coronavirus: 9 a Feltre, 2 a Cesiomaggiore, 1 a Fonzaso-Arten, 1 a Lamon, 1 a Quero Vas, 2 a Pedavena, 2 a Santa Giustina, 1 a Sovramonte, 3 a Seren del Grappa. Poi un caso a Limana e uno a Sospirolo. Resta contenuto il contagio in Agordino: i primi due casi positivi, ovvero quelli di La Valle, 2 a Voltago e 1 a Vallada. Ad Agordo invece si sono registrati casi solo in ospedale, ma si tratta di sanitari che risiedono in altre zone, in particolare il Trevigiano, come uno il primo medico contagiato. Sono 6 infine i casi registrati a Belluno.

GLI OSPEDALI

Sospesa in tutti gli ospedali dell'Usl 1 Dolomiti l'attività chirurgica. «Sospesi gli interventi chirurgici in elezione - spiegano dall'Usl - tranne che per i pazienti oncologici non procrastinabili. Garantiti gli interventi cardiologici non procrastinabili. Garantite tutte le urgenze». Garantiti poi gli ambulatori pre-operatori di anestesia per le visite preoperatorie di pazienti non procrastinabili. Sospesi gli interventi di cataratta. Sospesa l'attività ambulatoriale dei medici dentisti. Ad Agordo: sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità; sospensione della attività ambulatoriale della Medicina, sospensione della attività chirurgica chirurgia generale e ortopedia in elezione e in urgenza. A Feltre sospensione temporanea dei ricoveri in Geriatria. Per informazioni Covid-19 : 0437/514343 sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Si affianca al numero nazionale 1500 e al numero verde regionale 800 462 340.

LA BUONA NOTIZIA

In arrivo 12 nuovi sanitari, tra medici infermieri e oss (2 a Belluno, 10 a Feltre). Sono quelli che erano in isolamento. «È iniziata - spiegava ieri la Usl - l'operazione di rientro in servizio di tutti gli operatori sanitari asintomatici, posti finora in isolamento per contatto a rischio di coronavirus e sottoposti a sorveglianza attiva. Comunicato il richiamo in servizio del personale in questione e si ricorda che, in base alla normativa emessa, la sospensione dell'attività per tutti i dipendenti avverrà solo se sintomatici o con tampone positivo». Avviati l'assunzione di 43 infermieri in totale e l'incarico di 4 liberi professionisti.

