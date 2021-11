Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'emergenza covid ha aumentato le barriere per i non vedenti. «Con il virus - spiega Simona Zanella, vicepresidente di Blindsight Project - abbiamo ancora più problemi, perché ci sono tutta una serie di segnalazioni a terra, cartelli scritti, percorsi fatti con nastri, entrate e uscite segnalate con dei fogli sulle porte. Per il nostro cane guida una porta è una porta e purtroppo la gente se la prende anche a male se sbagliamo. Più di...