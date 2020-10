I 18 positivi in Comelico e i 43 totali non spaventano il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Cinquetti che spiega: «Vengono a maturazione positività, che ci aspettavamo: nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti che erano in quarantena, come contatti di caso. Hanno fatto il tampone ed è risultato positivo. Ma tutto questo va messo nel conto di un focolaio importante. C'è da sottolineare che gran parte di queste persone sono asintomatiche. E anche che abbiamo già maturato qualche guarigione. Ma resta un focolaio che, nei tre comuni, non è lontano dalle 100 positivi». Cinquetti parla di una situazione «in evoluzione che studieremo attentamente domani e domenica ai tamponi a Tai per gestire tutta questa ampia serie di contatti di caso». «È una fase evolutiva impegnativa - prosegue - considerato che il laboratorio è sotto pressione. La cosa positiva è che non cambia nulla per i provvedimenti contumaciali, perchè queste persone, che erano già a casa, passano semplicemente da quarantena come contatti a essere isolati perché positivi». Anche le tre nuove emergenze nelle scuole non preoccupano: il direttore Cinquetti sta studiando il nuovo protocollo con le regole diramate dalla regione che consente dalle medie in su «di poter prendere decisioni in po' diverse rispetto alla quarantena». «Le vediamo, le studiamo - conclude - ma spingono verso il tampone rapido che ci consente di dare risposte rapide e di non bloccare totalmente il lavoro per un'unica positività».

