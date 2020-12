SITUAZIONE DIFFICILE

BELLUNO «Da inizio emergenza abbiamo ricevuto 80 circolari ma nessuna indicazione terapeutica per curare gli ospiti positivi». Sono pesanti le parole del presidente di Uripa Veneto Roberto Volpe. Le rsa, già devastate dal numero impressionante di positivi e di morti, avrebbero affrontato il virus senza indicazioni precise sui trattamenti a cui sottoporre, dal punto di vista sanitario, gli ospiti positivi.

PIANO TERAPEUTICO

«Il vero sconfitto è la comunità scientifica spiega Volpe Dov'è il piano terapeutico? Stiamo utilizzando eparina, cortisone o antibiotico per combattere il covid e ogni rsa usa terapie diverse a seconda del medico che la segue. Quando il virus entra nelle nostre strutture è come la morte con la falce perché abbiamo la popolazione più fragile». Dalla prima alla seconda ondata i numeri sono triplicati. Se in primavera le rsa venete toccate dal virus erano state appena 60, con 550 positivi, ora si parla di 250 strutture e oltre 2mila contagi. Alla data del 10 dicembre, Belluno aveva un terzo delle case di riposo coinvolte (10 su 29). Insieme a Rovigo è il dato più basso del Veneto dovuto probabilmente a una minor popolazione e, di conseguenza, a un minor spostamento di persone. L'incremento dalla scorsa primavera però è una costante. «Prima eravamo impreparati ma le famiglie erano ferme a casa chiarisce Volpe Ora l'infermiera ha il marito che va al lavoro e il bambino che frequenta la scuola. Se nella prima ondata il rischio era molto basso, adesso è elevato all'ennesima potenza. Il contagio è come una bomboletta spray e ogni positivo ne ha una».

L'ORIGINE DEL FOCOLAIO

Quando i numeri sono così alti è difficile risalire all'origine di un focolaio. Martedì il sindaco di Belluno Jacopo Massaro ha spiegato che Gaggia Lante-Sersa, la casa di riposo più grande della provincia con sede nel capoluogo, «è rimasta salva fino a quando non ha ospitato anziani di altre strutture». A inizio della seconda ondata, infatti, alcuni ospiti della rsa di Ponte delle Alpi erano stati spostati a Belluno. «Le cose non sono andate in questo modo ha replicato l'amministratore unico di Sersa Paolo Santesso Abbiamo chiuso il nucleo Covid Primula, dedicato agli ospiti di Ponte nelle Alpi e isolato dal resto dei nostri nuclei, ben prima che cominciassero le positività in Gaggia Lante». II focolaio non sarebbe riconducibile nemmeno a operatori esterni: «Siamo certi di poter escludere ogni collegamento. Quella scelta di solidarietà non è stata causa di disagi e problemi. Anzi, rimane un esempio virtuoso che ripeteremmo se ci trovassimo nelle stesse condizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA