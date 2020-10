LA PROTESTA

UDINE Seduti per terra, nella piazza centrale di Codroipo, con i bicchieri e i piatti rovesciati, le chitarre scordate o le bacchette spezzate. Ristoratori, osti, baristi, insegnanti di musica, ma anche rappresentanti e tour operator di agenzie turistiche con i simboli del loro lavoro messo a rischio dalle nuove misure anti covid. L'idea del sit-in è venuta a Elisa Degano, che guida l'enoteca L'angolo delle specialità a Codroipo e che ha lanciato un accorato video-appello ai colleghi, invitandoli a scendere in piazza con lei domani sera alle 18, mentre la voce, a tratti, tradiva l'emozione di chi si trova a combattere con qualcosa di molto più grande. «Scusate l'emozione, ma credo che il Friuli non meriti questo», ha detto.

IL SIT IN

«L'idea è partita domenica pomeriggio - racconta Degano -. Mi sono confrontata con alcuni colleghi e poi ho deciso di farlo: ho avvisato le forze dell'ordine e ho chiesto come muovermi per fare una mobilitazione civile. È la prima volta per me. Non so quanti ci saranno in piazza, ma mi stanno telefonando in tanti. La Fipe organizza la manifestazione a Trieste mercoledì mattina, ma non potendo essere presenti abbiamo pensato di fare la nostra protesta in piazza Garibaldi a Codroipo alle 18. Mercoledì mattina andrò a segnare con il gessetto le posizioni per restare distanziati. Saremo seduti per terra perché il Dpcm ci ha atterrato. Io avrò una tovaglietta con i bicchieri e i piatti rovesciati. I tour operator porteranno un asciugamano con il mappamondo. Dei musicisti avranno la chitarra scordata». L'orario è stato scelto proprio perché è quello della serrata imposta dal Governo per contenere i contagi. «A fine anno avremo almeno il 30 per cento in meno - dice l'esercente che ha tre dipendenti -. Abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto, abbiamo speso per mascherine, igienizzanti e plexiglass e adesso, da un momento all'altro, è tutto vano. Io non ci sto. Apro l'enoteca alle 17: chiudere alle 18 sarebbe il colpo finale».

L'OSTESSA

A Udine la titolare di una notissima osteria del centro (che chiede di restare anonima) ieri ha dovuto lasciare a casa buona parte dei suoi dipendenti. «Dopo pranzo, ho deciso di chiudere. Non aspetto le 18, che mi viene da ridere - nota con amarezza -. Oggi siamo in tre a lavorare. Ho dovuto lasciare a casa otto dipendenti con la morte nel cuore. Faremo un po' a rotazione: gli altri verranno al lavoro domani. Sono tutti assunti regolarmente: penso di fargli smaltire le ferie. Sabato sono venuti degli austriaci che mi hanno portato le rose e mi hanno fatto piangere. Mi hanno detto: ci vediamo a novembre per lo shopping. E io gli ho risposto: Penso proprio di no, ci sarà la chiusura. Loro allora di rimando: Se non c'è lei, allora non veniamo neanche per lo shopping. Mi sono commossa». E conclude: «Proprio adesso, che da qualche mese si era ricominciato a lavorare, che avevo così tante prenotazioni per novembre, ci è piovuto addosso questo decreto. Per me è stata una tragedia».

LA FIPE

Domani scenderanno in piazza anche baristi e ristoratori della Fipe, che occuperanno pacificamente piazza Unità a Trieste alle 11.30. Oltre al presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, fra gli altri, ci sarà anche il referente provinciale di Udine di Fipe Antonio Dalla Mora. «Si tratta di una mobilitazione nazionale, che si svolgerà in tutti i capoluoghi e a cui aderisce anche il Fvg -. Chiediamo che non ci siano restrizioni. L'idea è nata prima del Dpcm per chiedere politiche di sostegno e rilancio del settore. Giravano già voci che sembravano incontrollate e invece si sono rivelate veritiere. Non ci capacitiamo dell'insensatezza dei contenuti di questo decreto, che individua la nostra categoria come portatrice di contagi. È una follia. Con queste misure si mette in ginocchio un settore. Questa sera passare davanti a una trentina di bar e ristoranti tutti chiusi alle 18 è stato avvilente e deprimente. Si lede il diritto al lavoro e la dignità». E continua: «Non si vuole dare la colpa a nessuno ma è evidente che l'inizio delle scuole ha provocato una serie di circuitazioni che hanno fatto impennare la curva dei contagi. Non si può buttare la croce sempre sugli stessi. Noi siamo imprenditori e prima ancora capifamiglia e persone responsabili. Prima dei clienti, nei locali entriamo noi: se riteniamo di poter lavorare senza aumentare la dose di rischio né per noi né per i nostri avventori è perché siamo sicuri di poterlo fare».

Camilla De Mori

