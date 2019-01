«Sissy non mi parlò di droga in carcere, ma di un'agente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gabriella Straffi* Mi riferisco all'articolo Così Sissy denunciò i segreti del carcere a pagina 9 del Gazzettino di sabato scorso. Comprendo lo strazio dei familiari di Maria Teresa Trovato Mazza, l'agente di Polizia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca, trovata esanime in un ascensore dell'ospedale civile di Venezia per un colpo di pistola sparato con l'arma che aveva in dotazione e morta il 12 gennaio scorso dopo più di due anni di coma.All'epoca ero la direttrice del Femminile.IL COLLOQUIODerogando al dovere di riserbo che...