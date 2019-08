Sirene romane per Fofana, la Lazio in pressing

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le amichevoli estive dell'Udinese hanno dato modo a Tudor di sorridere. La media gol è stata di una rete e mezza a partita, segno che l'attacco dell'Udinese funziona anche con squadre sulla carta più organizzate in difesa. Lasagna, Nestorovski, Pussetto e anche il giovane Gonzalez hanno impressionato. E il mister croato, quando le cose non andavano come voleva, è tornato sui propri passi cambiando il modulo e passando dal 3-4-2-1 al più solido 3-5-2. In questo modo Balic, impiegato da mezzala o regista basso, si esprime meglio e ne risente...