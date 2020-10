LA GIORNATA

VENEZIA Il Mose ha fatto la sua parte, anche questa volta. Eppure ieri mattina i veneziani si sono trovati spiazzati di fronte ad una situazione poco chiara. Perché se da un lato sono stati svegliati dal suono delle sirene, presagio di un'acqua alta che costringe a rallentare (o frenare) il ritmo giornaliero, armandosi di stivali, dall'altro hanno dovuto fare i conti con una città rimasta all'asciutto. Certo, i veneziani ne sono contenti e non ne fanno mistero perché il centro storico è scampato ai 130 cm previsti. Tuttavia il disappunto è rivolto al Centro Maree che non avrebbe avvisato con largo anticipo i cittadini sull'effettivo comportamento del Mose.

D'altronde anche Veritas ha posizionato le passerelle nelle zone più basse come se niente fosse: un lavoro (col senno di poi rivelatosi inutile) iniziato alle 6 e terminato alle 11, quando gli operatori le hanno tirate via una volta passato il picco massimo. Insomma, a quanto pare non c'è stato un collegamento tra Provveditorato alle Opere pubbliche, che ha alzato il Mose, e Centro Maree. È mancata una regia. Il tutto in un contesto in cui i commercianti della città dicono la loro, lamentando di aver saputo soltanto ieri mattina presto che le paratoie mobili sarebbero effettivamente state messe in funzione. Costringendoli a prendere tutte le precauzioni nel caso in cui fossero finiti sott'acqua.

LA PREALLERTA

Se infatti l'ultimo bollettino della sera del mercoledì, arrivato via mail, indicava solo la previsione del giorno dopo, il riferimento all'alzata del Mose è stato successivo. Prima nel bollettino delle 7.15, avvisando che sarebbe stato eseguito «un test di sollevamento»; poi in quello delle 8.40, in cui si segnalava che il Mose era attivo. «La speranza era che lo alzassero, ma non eravamo del tutto tranquilli commenta Elisa Biasibetti, titolare della Sartoria Veneta, in fondamenta del Gaffaro perché il Centro Maree ha avvisato solo ieri mattina. Se l'avessero detto con un giorno d'anticipo, visto che noi ci affidiamo esclusivamente ai suoi messaggi, avremmo preferito. Bastava spiegassero che forse avrebbero sollevato le paratoie, saremmo stati più sereni».

«Non avevamo capito se il Mose sarebbe stato azionato o meno, fino all'ultimo. Quindi dice Marina Renato, pasticcera nello storico laboratorio Dal Nono Colussi, in calle lunga S. Barnaba abbiamo preferito alzare un po' di cose per scrupolo, per evitare problemi. Abbiamo voluto essere previdenti, fidarsi al 100% è difficile dopo quanto accaduto in novembre».

«Ci eravamo preparati lo stesso le parole di Anna Finotello, dell'osteria Bea Vita, in fondamenta degli Ormesini in quanto l'avviso è arrivato tardi, contrariamente all'altra volta». Un sospiro di sollievo lo hanno comunque tirato tutti. «Non si può che essere contenti, la clientela non è mancata e siamo riusciti a lavorare. Cosa che di solito non possiamo fare già con 125 cm, perché abbiamo l'acqua nel laboratorio. A livello psicologico il Mose aiuta: significa anche non dover ripulire tutto una volta passata la marea», spiega Renato. «Siamo contenti dice Finotello ma qui andiamo sotto già con 115 cm».

AL SICURO

«Alla fine si è rivelata una giornata come tutte le altre, afferma Biasibetti l'attività è andata avanti ed è una gran cosa. Con 130 cm di solito l'acqua entra dal retro, costringendoci a tirar su i macchinari. Oggi (ieri ndr)? Ci siamo limitati alla paratia, poi smontata». «Il Mose lo considero un grande patrimonio. Certo, - aggiunge Domenico Vistosi, di Clony per una 50ina di volte all'anno, al di fuori delle maree eccezionali, dovrò comunque alzare le paratie».

Marta Gasparon

