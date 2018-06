Sir Clarke, il diplomatico che voleva salvare Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fece di Venezia lo scopo della sua vita, e finì per viverci per sempre dopo aver fondato il Venice in Peril Fund, uno dei primi Comitati stranieri che si mise al lavoro per salvare la città dopo l'acqua granda del 1966. A Venezia, sir Henry Ashley Clarke ci fu alla fine anche sepolto nel settore evangelico del cimitero di San Michele dove riposa accanto ad altri grandi veneziani d'elezione, nati altrove nel mondo. Lui, nella fattispecie, nacque nel Regno Unito il 26 giugno 1903 e servì per moltissimi anni il suo paese come diplomatico,...