LA PROCEDURAPADOVA Finora è l'occasione del secolo. Ci sono 335 milioni di euro pronti per fare la linea di tram Rubano-Vigonza entro cinque anni. Che si sommano ai 56 milioni di euro della linea Stazione Voltabarozzo i cui cantieri dovrebbero partire in primavera e ai 70 milioni che è costato il Sir 1, Pontevigodarzere-Guizza.«Una rivoluzione copernicana per il modo di muoversi in città - dice l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona -...