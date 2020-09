Settanta studenti si sono sottoposti nelle ultime ore al tampone naso faringeo. I risultati saranno disponibili entro ventiquattro ore ma secondo quanto si è appreso i primi risultati sono tutti negativi. Il tampone rappresenta in questo momento l'unica via certa per permettere di tenere fuori dalle aule il covid. Per questa ragione i bambini che hanno i sintomi -ha spiegato lunedì il direttore generale dell'Usl di Belluno, Adriano Rasi Caldogno- vanno prima tenuti a casa e poi bisogna contattare il pediatra per valutare se sia necessario sottoporli a tampone. «Nel caso in cui il pediatra ritenesse la necessità di sottoporre l'alunno a tampone - ha spiegato - sarà sufficiente portarlo in uno dei due punti drive in, consegnare la tessera sanitaria e un numero di telefono ed entro 24 ore si avrà il responso». L'obiettivo dichiarato è quello di velocizzare ulteriormente i tempi in modo da permettere una scrematura ancora più efficace. Solo oggi si conosceranno gli esiti di tutti i referti e sarà possibile capire se al secondo giorno di scuola ci sia già qualche classe che necessita di valutazioni di carattere epidemiologico.

Sul fronte del contagio ieri è aumentato ancora, in provincia, il numero delle persone positive: si tratta di tre familiari conviventi (già isolati) in quanto contatti di un caso già segnalato.

Un'altra persona è stata trovata positiva dopo essere stata sottoposta a tampone all'aeroporto di Venezia in quanto soggetto di rientro dalla Spagna.

I casi attualmente positivi in provincia di Belluno sono 69 mentre due rimangono le persone ricoverate. Una in terapia intensiva a Feltre e una in ospedale a Belluno.

