LE RISPOSTE

BELLUNO L'Asl 1 Dolomiti ha diffuso una sorta di vademecum, consultabile anche sul sito, con le risposte ai principali quesiti sul virus e sul Covid. In caso di dubbi è possibile anche chiamare lo 0437 514343 oppure mandare una mail a: covid_19@aulss1.veneto.it. Ecco alcuni di questi chiarimenti.

I SINTOMI

Chi ha sintomatologia sospetta per covid (febbre, tosse secca, malessere, in quale caso meno frequente anche diarrea e sintomi gastrointestinali) deve contattare il medico di famiglia che, se lo ritiene opportuno, potrà prescrivere un tampone che potrà eseguire in uno dei 4 drive-in dell'Ulss 1 Dolomiti (Belluno, Feltre, Tai, Agordo), senza prenotazione. In ogni caso è bene restare il più possibile isolato da altre persone ed evitare di andare al lavoro o in luoghi pubblici finché si presentano sintomi.

CONTATTI STRETTI

Chi ritenga di essere un contatto di un caso positivo, in attesa della chiamata del Dipartimento o del medico di Medicina Generale, è bene che segua i comportamenti preventivi e le indicazioni sull'isolamento fiduciario consultabili a questo link: http://www.aulss1.veneto.it/indicazioni-per-il-periodo-di-quarantena-e-isolamento. Se nella classe del proprio figlio o della propria figlia è stata rilevata una positività si devono seguire le indicazioni date per ciascun caso dal referente covid della scuola che si raffronta con il referente covid dell'Ulss per la programmazione dei tamponi di controllo e la disposizione di un'eventuale quarantena, secondo i protocolli scuola e le valutazioni del singolo caso.

I RISULTATI

In caso di test antigenico rapido, il referto sarà consegnato sul posto dopo circa 20 minuti. In caso di tampone molecolare sarà invece inviato un sms con i codici per lo scarico del referto che, di regola, sarà disponibile dopo 48-72 ore. Fino all'esito, la persona dovrà rimanere in isolamento domiciliare, seguendo le raccomandazioni sui comportamenti pubblicate qui: http://www.aulss1.veneto.it/indicazioni-per-il-periodo-di-quarantena-e-isolamento/. Se non si è ricevuto l'esito del tampone entro 48 si possono contattare i numeri di telefono o la mail indicati in precedenza: 0437 514343 o covid_19@aulss1.veneto.it

I POSITIVI

La positività covid comporta l'obbligo di isolamento e si deve telefonare al medico di famiglia per la presa in carico iniziale. Entro qualche giorno si riceverà la chiamata del Dipartimento di Prevenzione per il tracciamento dei contatti: anche i contatti stretti, infatti, devono effettuare la quarantena a domicilio. Nel frattempo si dovrebbe predisponga una lista di tutti i contatti stretti a partire da 48 ore prima della comparsa dei primi sintomi. Se si è asintomatici, le 48 ore partono dall'esecuzione del tampone diagnostico. L'esito negativo al tampone di controllo a fine isolamento/quarantena ha valore di certificazione della fine del periodo di quarantena/isolamento. A tale esito segue, di regola, per i soggetti Covid positivi, la comunicazione formale del Dipartimento di Prevenzione. Il vademecum si conclude con le regole d'oro per prevenire il contagio. Regole d'oro ripetute spesso per prevenire la diffusione del virus: uso della mascherina, accurata igiene delle mani e distanziamento fisico. È inoltre importante arieggiare frequentemente i locali chiusi e disinfettare accuratamente le superfici toccate da più persone.

