SINISTRA PIAVE

CONEGLIANO Traffico da bollino nero e una sequela di piccoli incidenti. Sono gli effetti della nevicata che ha colpito ieri la Sinistra Piave. Con i primi fiocchi caduti alle 4, in poche ore si sono depositati a terra alcuni centimetri di neve, sufficienti però a provocare seri problemi verso le 7, quando il traffico si è intensificato. Oltre ai luoghi di lavoro, altra meta sono stati ancora una volta i Covid Point, in particolare quello alla Zoppas Arena, dove nemmeno il maltempo ha frenato le code di auto e dove i vigili del fuoco sono intervenuti in forze per ripulire i tetti dei tendoni gravati dal peso della neve. I mezzi comunali e quelli della Provincia avevano già sparso sale nelle prime ore della notte sulle principali arterie, ma non è bastato a evitare che neve e ghiaccio cogliessero alla sprovvista alcuni automobilisti.

GLI INCIDENTI

Numerose le uscite di strada, i tamponamenti e le sbandate che hanno visto una pioggia di telefonare giungere alle forze dell'ordine da parte dei cittadini bloccati e in cerca di aiuto. Sulla Cadore Mare, a Saccon, il cavalcavia prima del centro abitato si è trasformato in una viscida trappola quando un'auto di piccola cilindrata e un camion si sono urtati sulla sommità e l'utilitaria è scivolata nella canaletta. L'incidente si è risolto con lievi ferite per il conducente. Illeso l'autotrasportatore. Sul luogo sono arrivati i carabinieri di Conegliano e una pattuglia della Polizia stradale che ha deviato la circolazione verso Cosniga e San Vendemiano con ulteriori ritardi da e per Conegliano. A Cozzuolo l'autista di un autoarticolato è rimasto in panne con il suo tir container ed è stato soccorso dai carabinieri. Poco dopo i militari sono intervenuti anche a Cappella Maggiore in via Rive d'Anzano sulla provinciale 422, dove un camion e un pullman si sono scontrati costringendo a chiudere la strada.

COVID POINT

I pompieri di prima mattina sono intervenuti anche nei centri tamponi per rimuovere la pesante neve ammassata sui tendoni. Alla Zoppas Arena si sono registrate le maggiori criticità, con l'attività dei sanitari momentaneamente interrotta proprio per consentire i lavori e l'inevitabile formazione ancora una volta di lunghe code. Quello coneglianese è stato infatti anche ieri il sito con la maggiore affluenza di cittadini in attesa del test. I vigili del fuoco hanno operato anche a Castelfranco in via Staizza, a Oderzo e Dosson di Casier, ma qui la situazione è stata meno congestionata rispetto all'assalto dei giorni precedenti.

CANSIGLIO A -17

In centro a Conegliano la neve ha creato nel complesso meno problemi, con giusto qualche famiglia con bambini in piazza Cima a giocare a palle di neve e qualche appassionato di fotografia intento a riprendere un evento che in città si verifica raramente. Molti coneglianesi hanno percorso la strada che porta al castello per godersi la vista di Conegliano imbiancata. Neve anche a Vittorio Veneto, poi sostituita dalla pioggia sferzante accompagnata da un forte vento aveva già contribuito a ripulire le strade. In Cansiglio ha nevicato intensamente e la notte tra sabato e domenica la nuova centralina ai Bech ha registrato la notevole temperatura di -17 gradi.

Pio Dal Cin

