Sindaco di Colle Santa Lucia volontario della neve. Ieri di primo mattino, all'indomani della grande nevicata che ha portato in dote un altro mezzo metro di coltre bianca, Paolo Frena ha aiutato i dipendenti a spalare. «Niente di che - ci tiene a precisare - solo un po' di senso civico. Il territorio è vasto, con numerose frazioni, e i nostri due soli operai faticano a raggiungere tempestivamente tutti i punti del paese. E così, nel mio piccolo, ho dato una mano a ripulire la piazza che, tanto più in questa situazione di continue precipitazioni, deve essere liberata quanto prima per poter essere usata come parcheggio».

Berretto con le orecchie ripara freddo e mascherina di ordinanza in questo periodo di pandemia, lo si è visto già dalle 7 della mattino, ieri, metro per metro a sbadilare neve. «È un piccolo contributo per sistemare la piazza - spiega il primo cittadino -. Per fornire un servizio alla popolazione, in primis. E al contempo a chi, anche se pochi quest'anno, raggiungeranno il nostro paese per Capodanno». E di gente, in effetti, ieri se ne è vista di più del solito. Soprattutto proprietari di seconde case e loro amici e parenti. Il problema di fondo, il sindaco non lo nasconde, è la carenza di personale. «Abbiamo due operai a tempo pieno - spiega - che sono veramente poca cosa in un territorio vasto e complesso come il nostro. Sono bravissimi entrambi, Dario e Agostino: ieri (lunedì) hanno finito di lavorare solo in serata e questa mattina (ieri) alle 5 erano nuovamente all'opera. Tanto di cappello. Certo se le normative ci consentissero di avere ancora almeno una figura professionale di questo tipo, a integrare l'organico, sarebbe il massimo».

Il sindaco si appella al senso civico di tutti. «In questi tempi di vacche magre - sottolinea - sarebbe l'ideale che ognuno si preoccupasse di sistemare l'area attorno alla propria casa e alle proprie automobili se parcheggiate in aree pubbliche: già solo questo sarebbe tanto. Dimodoché gli operai comunali potrebbero tralasciare queste situazioni e concentrarsi su altro. Serve veramente l'aiuto di tutti per tutti». Il timore poi di un'eventuale quarantena in municipio è palpabile. «Ormai non è cosa rara vedere Comuni all'osso in termini di personale perché uno dei dipendenti è risultato positivo al Covid-19 - spiega -. Per realtà piccole come la nostra, dove impiegati e operai non si contano nemmeno sulle dita di due mani, il rischio è quello di bloccare interamente la macchina municipale».

Raffaella Gabrieli

