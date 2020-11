LA FOTOGRAFIA

BELLUNO «Ci hanno lasciati soli ma siamo riusciti a far squadra». La situazione a Ponte nelle Alpi è tornata quasi alla normalità. Il focolaio nella casa di riposo si è spento e la maggior parte degli operatori è tornata al lavoro. Anzi. Sono loro, adesso, ad aiutare le altre strutture in difficoltà. «Sapevamo da maggio che sarebbe arrivata una seconda ondata spiega il sindaco Paolo Vendramini Le richieste delle case di riposo erano chiare. Ma è stato delegato troppo ai Comuni che hanno dovuto pagare 160 euro in più al mese per ogni posto letto (nelle case di riposo, ndr)». In un momento di difficoltà per tutti si è riscoperta la collaborazione tra enti. In questo caso tra Comuni e case di riposo.

MANICHE RIMBOCCATE

«Rivolgerci alla Protezione Civile o all'Esercito, che non hanno personale, non aveva senso continua Vendramini Quindi abbiamo capito che dovevamo far rete e così è stato. La Prefettura è stato l'unico ente del territorio che ha voluto affrontare il problema attraverso forme di ascolto e di condivisione delle problematiche». A livello provinciale il numero dei contagi continua a crescere. Più lentamente però. Da qualche giorno, infatti, è sceso sotto i 200 casi nelle 24 ore prese in considerazione da Azienda Zero.

I DECESSI

Ieri sono stati individuati 163 nuovi positivi e hanno perso la vita altri due anziani ricoverati a Feltre: una 78enne in Rianimazione e un 73enne in Geriatria covid. Nelle strutture sanitarie bellunesi i ricoveri sono ben 163 (+9 rispetto al giorno precedente). Nove le persone che lottano tra la vita e la morte nel reparti di Rianimazione di Belluno e di Feltre. In totale i pazienti covid al San Martino e al 106. Poi ci sono i pazienti negli ospedali di comunità: se ne contano 5 ad Alano, 15 a Feltre, 13 a Belluno, 11 ad Agordo e 13 ad Auronzo.

A LAMON

Il sindaco di Lamon è ancora positivo e in quarantena. «Ho fatto il secondo tampone racconta Ornella Noventa Anche se in forma debole, il virus c'è ancora. Quindi devo aspettare il 21esimo giorno, che sarà lunedì, ed eseguirne un altro. Però sto bene. Ho avuto sintomi lievi risolti nei primi 4 giorni di malattia». I casi giornalieri aumentano in modo lento: 30 positivi in totale e 18 persone in sorveglianza attiva. Zero casi nel centro servizi per anziani. La preoccupazione semmai è rivolta all'esterno del Comune. Perché Castel Tesino (Trento) è diventato zona rossa. «L'ordinanza durerà per 15 giorni chiarisce il primo cittadino Noi confiniamo per buona parte con quel comune, soprattutto la frazione di Arina. Molti si recano lì per far la spesa o per lavorare ma gli spostamenti per e da Castel Tesino ora devono essere motivati con un'autocertificazione». Noventa confida di aver chiamato tutti i cittadini ammalati e «non c'è nessuno di grave ma serve responsabilità».

VALLE DI CADORE

Anche il sindaco di Valle di Cadore, Marianna Hofer, spera di tornare presto negativa. Potrebbe accadere già oggi. «Ho appena fatto il tampone ha dichiarato nella diretta Facebook di ieri pomeriggio Ora aspetto l'esito. Devo dire che mi stanco velocemente. Ho provato a fare degli esercizi ma mi sono dovuta fermare». I positivi a Valle restano 34. E 13 le persone in isolamento. Nessuno ha sintomi gravi. «Tenete in mente le solite regole ha concluso il sindaco mascherina, distanziamento sociale, lavare spesso le mani e stare attenti quando si entra nei locali». Continuano invece ad aumentare i positivi nella casa di riposo Gaggia Lante-Sersa di Belluno. Al momento risultano contagiati 8 operatori e 14 anziani del nucleo Fiordaliso. Fortunatamente sono tutti asintomatici. Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA