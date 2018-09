CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sindaci in rivolta per la mancanza di notizie certe sui destini dei loro progetti che dovrebbero essere finanziati dal Piano periferie. Ieri in Consiglio metropolitano, il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha trainato i colleghi. «Noi continuiamo ad aver fiducia nel Governo e a dialogare - ha detto Brugnaro - ma nel caso in cui non si sblocchi niente sono disposto a bloccare tutto, a portare i cittadini metropolitani, le città, le imprese, le associazioni di categoria e bloccare Marghera. O il ponte della libertà». L'irritazione per il...