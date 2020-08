POSIZIONI DIVERSE

PORDENONE Interpretazioni soft, altre invece più vicine alla cosiddetta linea dura, quella della poca tolleranza e dell'aderenza perfetta alla lettera dell'ordinanza sulle mascherine firmata domenica dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I principali Comuni della provincia di Pordenone procedono per ora in ordine sparso sul fronte dei controlli finalizzati al rispetto delle norme che impongono la mascherina all'aperto (dalle 18 alle 6) nei luoghi soggetti ad assembramenti. E tra tutte spicca la posizione del sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglie, favorevole addirittura a un'estensione dell'obbligo di proteggere naso e bocca all'aperto a tutta la giornata, e non solo dalle 6 alle 18. «A mio parere - ha spiegato il primo cittadino di San Vito - la mascherina anche all'aperto si dovrebbe usare sempre. Un'ordinanza ad hoc? Ci pensiamo, anche se non è mai bello sovrapporre due norme».

GLI ALTRI

I primi cittadini dei Comuni più popolosi della provincia di Pordenone procedono invece a diverse velocità sul fronte dell'applicazione dell'ordinanza anti-assembramenti. Se a Pordenone prevale la linea più soft, che consiste nell'applicazione dell'ordinanza ma allo stesso tempo nel concetto che porta alla non obbligatorietà della mascherina al tavolino del bar (se c'è il distanziamento di almeno un metro), a Cordenons invece il sindaco Delle Vedove si mostra più rigido. «L'ordinanza - ha detto il primo cittadino leghista - non dà possibilità di allentare le misure. Quindi la applicheremo in toto, ordinando a tutti di portare la mascherina nei luoghi potenzialmente affollati. Inizieremo consigliando a giovani e meno giovani di adattarsi alle nuove misure, ma subito dopo scatteranno anche le prime sanzioni». Diverso l'atteggiamento di Carlo Spagnol, sindaco di Sacile. «Dobbiamo aiutare le persone e consigliarle. In piazza del Popolo, in alcune occasioni, sarà necessario indossare la mascherina dalle 18 alle 6, ma la polizia locale aiuterà i cittadini». Dello stesso avviso il sindaco di Azzano Decimo, Marco Putto, e quello di Fiume Veneto, Jessica Canton. «La cosa fondamentale - hanno spiegato entrambi - è il rispetto della distanza tra le persone. La mascherina all'aperto è obbligatoria solo quando questa distanza risulti impossibile da rispettare». Come peraltro sanciva già l'ordinanza regionale in vigore.

