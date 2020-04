SINDACI E STATISTICHE

Impennata dei decessi causa coronavirus o semplice contenuto aumento? Le statistiche non lasciano perplesso solo Luigi Brugnaro, ma anche altri sindaci del territorio. Il piccolo comune di Gruaro, ad esempio, con i suoi tremila residenti scarsi vive la pandemia da Covid 19 al centro dell'attenzione mediatica e di presunte esagerazioni statistiche. Numeri che hanno fatto arrabbiare il sindaco Giacomo Gasparotto: «Il dato fornito dall'Istat che parla di un incremento dei decessi rispetto al 2019 del 200 per cento tra il primo marzo e il 14 aprile, essendo passati da 2 a 6 morti, è un clamoroso falso protesta il primo cittadino gruarese : in realtà, in base ai dati ufficiali dell'anagrafe siamo passati da 3 a 4 morti. Se poi guardiamo al dato dei primi 4 mesi dell'anno vedremo che anche qui siamo in linea con il 2019, essendo passati da 15 a 16 morti. Non c'è alcuna impennata dei decessi». Ma Gasparotto è critico anche con l'Ulss 4 per come gestisce l'informazione sui contagi e il sistema dei tamponi: «Con i tamponi sostiene il sindaco siamo nel più completo caos, sembra di capire a causa di un laboratorio privato di Padova e di una partita di reagenti che ha generato dati contraddittori. Non fidandomi più dell'Ulss seguo personalmente tutti i casi di Gruaro. In totale abbiamo avuto tre morti da coronavirus, anche se Giuseppina Guarnuto, di 75 anni di Giai, negativa al Covid fino il giorno prima del decesso, è morta probabilmente per altre patologie. Morto certamente da infezione virale il marito di Giuseppina, Domenico Memmo, mentre il figlio Lucio, che probabilmente è stato il paziente uno in famiglia, ora sta bene. Stanno bene anche padre e figlio Bortolussi di Gruaro, dimessi già da più di una settimana da Jesolo, dopo la morte della mamma Alda Maitan. Fortunatamente tra la trentina di persone in quarantena non c'è nessuno che stia male».

Anche Martina Vesnaver, sindaco di Spinea, condivide l'esigenza di una maggior comunicazione e chiarezza: «Abbiamo fatto una verifica sui primi 3 mesi e non c'è una grande differenza ma credo che, considerando le normali flessioni, il calcolo vada fatto non su un anno ma almeno su 3. Io però non dubito che possa essere un bluff e da parte mia c'è piena fiducia verso chi si occupa di sanità. Di certo il nostro calcolo ha puntato molto su chi aveva il virus, senza tenere conto di chi aveva altre patologie e nel virus ha trovato solo un acceleratore. Ma non dobbiamo perdere la fiducia nella scienza e nella medicina, altrimenti perdiamo fiducia nelle istituzioni». La sindaca è d'accordo con Brugnaro anche rispetto alla volontà di aprire il più possibile, rispettando le regole per il distanziamento: «C'è una difficoltà e una chiara sofferenza da parte dei cittadini. Non possiamo continuare a fare i guardiani e abbiamo bisogno di risposte sulle modalità di questa ripartenza». Quello dei cimiteri è un esempio: «Con un'ordinanza che parte all'improvviso, il venerdì pomeriggio, e c'è un'evidente difficoltà nell'impostare gli uffici e i cittadini, che vogliono una risposta immediata, non lo capiscono. Per quanto riguarda invece le attività commerciali io spero che riaprano tutte e alla lista aggiungo anche i bar. Si farà per un po' con tazzine e bicchieri usa e getta? L'importante è non tenere ancora l'Italia sotto scacco». Come Brugnaro, Vesnaver pensa che non si possano tenere chiuse le scuole: «Se riparte il lavoro bisogna dare una risposta anche a chi ha dei figli. Il bonus baby sitter non basta. E non possiamo pensare che la qualità della lezione online sia paragonabile a quella reale».

A Mira il sindaco Marco Dori riconosce che «il confronto tra i dati sulla mortalità tra gennaio e aprile negli ultimi cinque anni registra scostamenti contenuti rispetto al fenomeno coronavirus». «Abbiamo effettuato un'analisi approfondita sui dati relativi alla mortalità da gennaio ad aprile di quest'anno confrontandoli con i dati degli ultimi 5 anni spiega il sindaco Dall'analisi è emerso come allargando la forbice degli anni precedenti l'incremento della mortalità non è così rilevante, anzi i dati gennaio-marzo 2020 sono simili a quelli rilevati nel 2018 e nel 2016 e inferiori rispetto al 2017. Ma nella lettura dei numeri non dobbiamo dimenticare che abbiamo questi dati di mortalità, relativamente contenuti, perché sono state introdotte importanti misure per evitare l'aumento dei contagi e quindi per salvare vite umane. C'è da domandarsi quali sarebbero stati i numeri quest'anno se tali misure non fossero state adottate». (m.mar) (m.fus) (l.gia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA