L'INVASIONE

MIRANESE La giornata di sole spazza via tutti i buoni propositi. Qualcuno sabato, vedendo i paesi semideserti, si era illuso che il messaggio fosse passato: la domenica primaverile invece ha portato fuori molti, alla faccia del Coronavirus e i sindaci sono stati costretti a correre ai ripari, chiudere strade e passeggiate per evitare assembramenti di persone. Si è materializzato quello che tutti temevano: la bella stagione, adesso, insieme all'insofferenza di lunghe giornate trascorse chiusi in casa, spinge la gente a sfruttare quel buco legislativo lasciato aperto dall'ultimo decreto di Giuseppe Conte: uscire, a fare quattro passi, di fatto si può. Peccato che se a farlo sono in 50, 100, mille e tutti sugli stessi percorsi, si materializza la stessa situazione che ha spinto a chiudere mercati e fiere. Insomma: sì, uscire non è vietato, purché singolarmente e mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, ma vanno comunque evitati assembramenti, anche improvvisati e involontari che invece è proprio quello che si è verificato ieri. A Mirano la sindaca Maria Rosa Pavanello ha dovuto far chiudere la ciclabile di via Taglio Destro, dal Ponte Nuovo fino ai confini con Marano: troppa la gente che ieri mattina si era riversata lungo il canale per prendere una boccata d'aria. Troppe persone in passeggiata - ha spiegato all'ora di pranzo la sindaca - così si crea un assembramento di persone: la gente deve capire che non è una domenica normale, siamo in emergenza. Più o meno stesse parole e stessi toni del collega salese Nicola Fragomeni, che nel pomeriggio ha dovuto chiudere anche lui la camminata più bella e frequentata in paese, quella che da via Luxore collega a via Santa Lucia, attraverso il bacino di laminazione dietro la zona industriale. In mattinata erano piovute segnalazioni continue di un'assidua frequentazione di cittadini in passeggiata, corsa a piedi o in bici che in alcuni momenti avevano quasi affollato il percorso. Come in una normale domenica di sole. Anche la protezione civile, che da venerdì pattuglia il territorio per informare con l'altoparlante i cittadini dei divieti di assembramento e raccomandando di rientrare in casa, ha confermato il riversamento copioso di persone lungo i percorsi naturalistici del Salese. Rimane per ora aperto, anche se sotto stretta osservazione, il percorso lungo il Muson, tra il Castello di Stigliano e Veternigo, anch'esso molto frequentato.

SPINEA

Martina Vesnaver, sindaco di Spinea, fa un video da casa e ancora una volta chiede ai suoi cittadini di annoiarsi, bacchettando chi non rispetta i divieti. «Alcuni messaggi non sono arrivati a dovere, in particolare quello di restare a casa. I numeri per Spinea crescono in maniera esponenziale come nei comuni vicini. Anche oggi mi segnalano che qualcuno in maniera inappropriata è entrato nel parco Nuove Gemme che avevo chiuso proprio per evitare assembramenti. Quella persona sarà denunciata. La protezione civile di Spinea girerà per le nostre strade, per diffondere il messaggio: evitate ciò che è superfluo, non cercate gli escamotage per sfuggire al decreto».

Filippo De Gasperi

