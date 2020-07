(A.B.) «Stiamo valutando lo sciopero». È la replica del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, a Cgil, Cisl, Uil in vista dello sciopero di 24 ore del comparto Sanità, in programma per venerdì 24 luglio. «Avevamo chiesto l'assunzione di 40 infermieri e la proroga dei contratti a tempo determinato: Asfo ne ha assunti 37 e un'apertura quindi c'è stata - commenta il segretario provinciale Gianluca Altavilla -; siamo comunque consci che questi non arriveranno a stretto giro e non risolveranno i problemi attuali come per esempio le questioni relative al Pronto soccorso di Pordenone, in cui mancano 10 infermieri, chirurgie, ambulatori chirurgici e medici». Altavilla sottolinea che «il nodo vero è sui contratti a tempo determinato: ne servirebbero almeno 20 per supplire alle carenze e si potrebbe utilizzare la graduatoria in essere»; pertanto «stiamo valutando se aderire allo sciopero». Altavilla esprime rammarico per quanto dichiarato da Cgil, Cisl e Uil, che hanno criticato il Nursind per non essersi ancora espresso sullo sciopero: «Vogliamo ricordare tutte le lotte che ha condotto il Nursind, tra cui le cause per le 35 ore per il laboratorio, il Poct, l'orario di lavoro del Cro e quella sulla tassa dell'ordine professionale (unico caso in Italia). Tutte cause vinte in tribunale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA