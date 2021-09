Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROPORDENONE E UDINE È iniziato un muro contro muro nel mondo del lavoro. Anzi, i muri sono due, a braccetto dopo gli scontri che fanno parte della normale dialettica tra parti sociali: i sindacati e le industrie. Dall'altro capo del telefono, i lavoratori che non si sono vaccinati e che dal 15 ottobre rischiano di restare a casa senza stipendio a meno di sottoporsi a tamponi continui per ottenere i certificati temporanei. In questi...