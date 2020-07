INFANZIA

VENEZIA Apertura dei nidi nel caos. Lo denunciano i sindacati che, sul piede di guerra, si dichiarano pronti a valutare iniziative legali. Sotto accusa il fatto che, a meno di 24 ore dalla riapertura non si ha ancora certezza del numero dei bimbi che parteciperanno, mentre le educatrici ed il personale ausiliario hanno ricevuto solo ieri gli orari e le sedi dove svolgeranno il lavoro.

«Come organizzazioni sindacali dobbiamo ancora una volta denunciare le gravi mancanze di questa amministrazione comunale che fa propaganda sui bambini e sul personale delle scuole con una riapertura dei servizi disorganizzata, improvvisata e ancora poco chiara - dichiarano Daniele Giordano (Fp Cgil) e Mario Ragno (Uil Fpl) La realtà è che il Comune non era per niente pronto a questa riapertura: molte famiglie infatti hanno rinunciato ad aderire per via della poca chiarezza sul servizio e della fruizione per un numero di ore non adeguato a coprire le necessità lavorative».

I sindacati sostengono che molti sono gli aspetti poco chiari legati a questa riapertura: il ruolo del personale ausiliario, la gestione concreta delle isole all'interno delle quali i bambini saranno confinati, la presenza o meno delle attrezzature per gli spazi esterni come i tendoni parasole indispensabili per utilizzare giardini e cortili in sicurezza. Non ultima la sanificazione degli spazi da parte di Ames, che Cgil e Uil defiiscono fantomatica.

«Ì sopralluoghi per verificare che gli spazi siano adeguati non sono mai stati effettuati in collaborazione con i rappresentanti per la sicurezza continuano Giordano e Ragno - Vogliamo anche ricordare che come sindacati avevamo proposto all'amministrazione un rapporto numerico bambini educatrici più basso, ovvero 1 educatrice ogni 3 bambini contro i 5 bambini imposti dal Comune, inoltre abbiamo chiesto maggiori strumenti di protezione e una gestione più puntuale degli spazi. Tutte proposte che abbiamo presentato anche alla Prefettura in un recente incontro».

Sulla questione interviene anche Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale: «Ho già segnalato con un'interrogazione le problematiche legate al servizio, tra l'altro i nidi risultano accorpati, quindi con spazi più ristretti per le bambine e i bambini e in alcune strutture gli spazi esterni sono assolutamente insufficienti, mentre sarebbero invece necessari in questo momento di emergenza sanitaria».

Per l'assessore alle politiche educative Paolo Romor quelle dei sindacati sono solo fantasiose denigrazioni del servizio e dei lavoratori: «L'attività - spiega l'assessore - è stata minuziosamente organizzata dai dirigenti, con la collaborazione del medico competente, dei responsabili per la sicurezza del Comune, delle pedagogiste e di molte educatrici. Il tutto nel pieno rispetto delle regole stabilite dalle linee guida nazionali: dal numero di bambini per educatrice, che è stato fissato dal comitato scientifico del Governo, alla creazione dei gruppi stabili in cui i bambini hanno sempre la stessa maestra, dalle sanificazioni effettuate da Ames, all'individuazione delle isole, gli spazi riservati ad un gruppo di bambini, con la loro maestra e la loro ausiliaria. Abbiamo poi lavorato sugli scoperti, con gli sfalci ripetuti e la pulizia».

«Tutto il personale è stato sottoposto a test sierologici - continua Romor - e e sono stati organizzati già i turni per maestre e ausiliarie.. Ci dispiace che alcune famiglie abbiano rinunciato ritenendo insufficienti le sei ore di servizio: come detto, si tratta purtroppo di una conseguenza inevitabile del fatto che, da linee guida nazionali, i bambini debbano essere seguiti sempre dalla stessa educatrice e, quindi, siano legati al suo orario di lavoro. Nel contempo, come amministrazione, siamo davvero grati ai dirigenti, tecnici, maestre che, con il loro impegno, hanno consentito questa importante riapertura».

