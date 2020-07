IL DELITTO

VENEZIA È pericoloso e resta in carcere Simone Meggiato, il cinquantunenne da tempo residente a Oriago, in Riviera del Brenta, accusato di aver ucciso l'ex marito della sua compagna, il trasportatore mestrino Andrea Baldan, anche lui di 51 anni, esplodendo tre colpi con una delle pistole regolarmente detenute.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Venezia a conclusione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione del reato alla luce della reazione dell'indagato, eccessiva e sproporzionata di fronte alle provocazioni messe in atto nella notte tra venerdì e sabato dal rivale, che lo minacciava da mesi in quanto aveva avviato una relazione con la sua ex. L'inchiesta dovrà cercare di chiarire per quale motivo Meggiato, che si diceva terrorizzato di quell'uomo grande e grosso, non ha chiamato la polizia quando ha sentito suonare il campanello di casa sua, poco dopo mezzanotte, scegliendo invece di scendere in strada armato, nonostante un vicino di casa gli avesse sconsigliato di farlo in quanto aveva parlato con Baldan, visibilmente alterato dall'alcool, ed era preoccupato dai suoi atteggiamenti violenti.

DICHIARAZIONI SPONTANEE

Di fronte al gip Meggiato, assistito dall'avvocatessa Tiziana Nordio, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, limitandosi ad una breve dichiarazione spontanea con la quale ha precisato di essere confuso e di non ricordare cosa sia accaduto con esattezza durante lo scontro avuto con Baldan, che gli sarebbe saltato addosso in via Piave, a poca distanza dalla sua abitazione, facendolo finire a terra. Con riferimento alla pistola, suo legale riferisce che la teneva alla cintola (mentre reggeva uno spray al peperoncino) e non sa spiegare come possa aver fatto fuoco per tre volte. Lo stesso Meggiato si è ferito ad una mano.

Qualche risposta sulla dinamica potrà arrivare dall'autopsia sul corpo della vittima: la pm Alessia Tavarnesi affiderà l'incarico domani mattina. Spetterà al medico legale accertare quanti colpi abbiano raggiunto Baldan, da quale distanza e con quale traiettoria, e dunque stabilire le cause della morte.

LE MINACCE

Nel frattempo gli investigatori continuano a raccogliere tutti i possibili tasselli necessari a meglio comprendere la vicenda. Lo scorso 18 giugno Baldan era stato interrogato dal gip David Calabria che gli aveva vietato di avvicinarsi alla ex moglie per il reato di stalking, a seguito di messaggi, telefonate e visite nell'abitazione della donna, nonché minacce rivolte al suo nuovo compagno nei confronti dei quai provava un forte astio. Inizialmente era stata la donna a ricevere le minacce rivolte a Meggiato, ma successivamente Baldan riuscì a procurarsi il numero del consulente informatico, il quale fu costretto a bloccare l'utenza del rivale per evitare che le molestie proseguissero. L'avvocatessa Nordio esclude che i due si fossero sentiti al telefono prima del tragico epilogo ed è sicura che il suo assistito non volesse far del male a Baldan. Il legale ha annunciato ricorso al Riesame per ottenere gli arresti domiciliari: «Non vi è alcuna esigenza cautelare per mantenerlo in carcere».

Ieri il primario del Serd dell'Ulss 3, il dottor Alessandro Pani, ha diffuso una nota per precisare che Baldan è sempre stato seguito, anche durante il lockdown, dal servizio sanitario presso il quale era in cura per riuscire a superare i problemi con l'alcool.

Gianluca Amadori

