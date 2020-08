IL RACCONTO

CORBOLA È stato tra i primi a essere informato dell'accaduto il sindaco Michele Domeneghetti, quando ancora sembrava che la situazione fosse una crisi di nervi sfociata in lesioni personali e non in omicidio tra quel padre e quel figlio omonimi, Terenzio Roma. A distinguerli, oltre alla differenza di età, 85 anni l'anziano e 45 il figlio, c'era anche quel soprannome Simone che era stato dato da ragazzo all'uomo per riconoscerlo dal padre. «Terenzio Roma era appena rientrato nel pomeriggio da un ricovero - racconta il primo cittadino - Verso le 19-19.15 sono stato chiamato da una familiare per effettuare un Tso per arginare i comportamenti di Simone».

L'ALLARME

A chiamare il primo cittadino è stata Lucilla Gramolelli, una delle consigliere di maggioranza che di professione fa l'infermiera, che a sua volta era stata avvisata dal fratello, compagno di una delle tre figlie che l'ottantenne aveva avuto dal primo matrimonio. Simone è il frutto nato dall'amore con la seconda compagna, che da adolescente ha cominciato a manifestare dei disturbi psichici, tanto da essere seguito dai medici dell'Ulss 5 di Adria.

«Durante la telefonata mi è stato detto che Simone aveva aggredito il padre con delle forbici - continua Domeneghetti - ho immediatamente chiamato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Ariano nel Polesine, che è prontamente intervenuto con tre pattuglie. Nel frattempo ho avvisato anche il servizio ambulanza per prestare il soccorso iniziale sia al padre che al ragazzo».

I SOCCORSI

Il fatto è accaduto in camera da letto, dove il padre viveva la sua condizione di malato disabile. Il sindaco sottolinea come una volta arrivato sul posto, la situazione dell'anziano non sembrasse inizialmente grave. «Il medico del Suem intento a medicare Terenzio aveva dato un esito di lesioni non profonde, che non destavano particolari preoccupazioni. Il ragazzo, invece, era un po' scosso e disorientato, è sempre rimasto in casa pur monitorato dai Carabinieri. Abbiamo avuto modo di tenerlo lontano dal padre, così che non si potesse avvicinare ancora all'anziano. È sempre stato molto calmo e tranquillo, nonostante il comportamento tipico della sua patologia».

IL DECESSO

La situazione nella notte è precipitata, come ribadisce lo stesso Domeneghetti. «Ho avuto notizia del decesso della vittima ieri sera in via informale sempre informato dalla signora Gramolelli. Non mi sento di dare interpretazioni, non so quale sia stata la causa».

Un gesto del tutto inspiegabile quello che è stato compiuto anche per Domeneghetti. «Nonostante la sua invalidità mentale, Simone non è mai stato violento. In paese era conosciuto da tutti e mai ha avuto reazioni in tal senso. Ciò nonostante non si può sapere come le persone con questa patologia possano reagire a certe sollecitazioni emotive».

Come raccontano in paese, se durante la crescita era stato papà Terenzio a occuparsi di Simone, con l'avanzare dell'età era stato il figlio a prendersi progressivamente cura del padre, dimostrando un attaccamento quasi morboso che rende inspiegabile il gesto compiuto. «Spiace immensamente per la famiglia - conclude il sindaco - che ha dovuto vivere un accadimento così inaspettato e improvviso. A tutti loro auguro di ritrovare un po' di serenità».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA