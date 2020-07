IL TESTIMONE

ORIAGO (MIRA) La moto che passa avanti e indietro una, due, tre volte. Il cane che comincia ad abbaiare in giardino. Lui esce per capire cosa stia succedendo senza nemmeno immaginare lontanamente che, nel giro di una manciata di minuti, assisterà ad un omicidio. Quei tre spari che, nel cuore della notte, risveglieranno via Piave e il centro abitato di Oriago nella zona di via Risato Bellin.

R.C. è il testimone oculare dell'omicidio di Oriago. Abita con la sua famiglia al piano terra della palazzina di due piani di proprietà della famiglia di Simone Meggiato. Quest'ultimo vive al piano superiore, e il suo cancelletto al pianterreno confina con il giardino di R.C. che, attorno a mezzanotte e mezza della notte tra venerdì e sabato, era ancora sveglio. «Ho sentito il rombo di quella moto - racconta a metà giornata, dopo essersi recato nella caserma dei carabinieri di Mestre per essere ascoltato -. Un primo passaggio, poi un secondo e ancora un terzo. Il mio cane si è innervosito e ha iniziato ad abbaiare. Sono uscito e ho guardato in strada. Ho visto quella moto in fondo verso l'incrocio con via Ticino». Era l'Honda Varadero blu e bianca della vittima, Andrea Baldan. Baldan la lascia a bordo strada proprio là, smonta dalla sella e torna indietro a piedi per dirigersi verso la casa di Meggiato, al civico 6 di via Piave. «Io ero ancora fuori - riprende R.C. -. Mi sono subito accorto che era alterato, abbastanza alterato. C'è Simone?, mi ha chiesto, ma vedendolo così ho risposto che non ne sapevo niente, che non lo conoscevo. A quel punto, era mezzanotte e 40, me lo ricordo bene, ha iniziato a suonargli il campanello, ma non ha risposto nessuno. Così l'ho visto allontanarsi per tornare verso la moto, ma in quel momento è sceso Simone, è uscito dal cancello e si è diretto verso di lui». Quaranta passi li dividevano. Baldan era sotto ad uno di quei vecchi pali che reggono i cavi dell'Enel. I due si dicono, si urlano qualcosa. Poi passano alle mani. «La vittima era grossa, forte - riprende R.C. -. Simone è finito subito steso a terra. Le stava prendendo eccome. Baldan era praticamente sopra di lui. Una montagna. A quel punto sono partiti i tre spari, due all'addome della vittima e il terzo che ha trapassato la mano di Simone che era ormai quasi immobilizzato».

Colpi mortali che fanno stramazzare anche un pezzo d'uomo come il 51enne mestrino. Simone Meggiato riesce a liberarsi del corpo che ancora lo teneva bloccato. Si alza in piedi, inizia ad urlare chiamate l'ambulanza! Chiamate i carabinieri! Aiuto!». Con la mano che gronda sangue ripercorre (chissà perché) quei quaranta passi che lo dividevano dal suo cancello di casa. Sono le uniche tracce di sangue che ieri mattina non erano ancora state cancellate dall'asfalto di via Piave, «È arrivato qui davanti e ha appoggiato la pistola, la Glok 9 millimetri con cui andava a tirare al poligono, sul secondo gradino - prosegue il testimone -. Era disperato. Io ho chiamato i soccorsi, poi lui è tornato lì in fondo, sotto a quel palo dove era disteso, immobile, Baldan. È arrivata l'infermiera che abita qui a fianco e hanno tentato in tutti i modi di riportarlo in vita». Meggiato era sceso armato, dunque. «Sì, aveva quell'arma ed una pistola-spray al peperoncino che forse sperava di usare - risponde R.C. -. Diceva di avere in casa anche altre armi, tutte detenute regolarmente. La settimana scorsa mi aveva detto di aver ricevuto delle minacce di morte, e sapevo che quell'uomo, la vittima, non poteva avvicinarsi entro i 200 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex compagna che, ovviamente, veniva anche qua. Intuivo che fosse nervoso, ma non potevamo immaginare che si arrivasse a questa tragedia».

