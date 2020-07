GLI AMICI

MESTRE «Si sentiva minacciato. Mi diceva che era preoccupato per questa situazione scomoda e drammatica divenuta ormai anche pericolosa». A dirlo è un'amica (che preferisce rimanere anonima) di Simone Meggiato, l'uomo che ha sparato ad Andrea Baldan, uccidendolo.

«Siamo un gruppo di amici - racconta -. Eravamo tutti nella stessa scuola. Stentiamo a crederci perché Simone è una persona semplice, perbene, un uomo tranquillo, anche fragile, per nulla prepotente, molto attaccato alla sua famiglia. Usciamo insieme ogni tanto - prosegue l'amica - ma non sempre, perché è pigro, va a letto presto, e noi lo prendiamo in giro. Ultimamente, però, era spaventato a morte. Questa cosa gli ha rovinato la vita, e gli ultimi discorsi prima di questo tragico epilogo erano proprio incentrati sulla sua preoccupazione per alcuni episodi, come una porta sfondata, che avvenivano sempre a casa di Gemma, l'attuale compagna, e che sperava non si trasferissero pure da lui».

Anche Gemma viene definita da tutti come una donna tranquilla, forse un po' schiva, ma perbene e garbata. «È molto riservata - dice Giovanni Calza, titolare del salone Parrucchieri per lui lei -. Quando viene a farsi i capelli da noi parliamo a lungo, ma non della sua vita privata». Gherardo Toso, un altro amico di lunga data di Meggiato, parla di una «persona pacata, razionale e ragionevole». Inizialmente eravamo sconvolti - racconta - adesso siamo preoccupati per il futuro di Gemma e Simone. Era un problema che andava avanti da anni - aggiunge - tra stalking, percosse e denunce, senza che la legge sia riuscita a tutelare e difendere Gemma».

Andrea Baldan, la vittima, si era invece trasferito di recente in un appartamento ai Quattro cantoni, probabilmente per non allontanarsi troppo dalla famiglia e soprattutto dai due figli, che vivono con la madre poco distante e che forse non accettava di poter vedere meno di un tempo. «Era qui da poco - spiega un'anziana vicina di casa di Baldan -. Non lo conosce nessuno, del resto era un tipo particolare, entrava e usciva senza parlare con anima viva. Capitava che in terrazza, alle 2 di notte, parlasse a voce alta al cellulare, e una volta è stato rimproverato per questo». Anche un altro condomino ricorda telefonate ad alta voce, quasi urlate, e un altro episodio: «L'altro giorno era caduto per le scale e si era rotto la testa». Ma c'è anche chi lo ricorda in positivo, come Lucia Matterazzo: «Era un signore da tutti i punti di vista. Un uomo meraviglioso e perbene».

Luca Bagnoli

