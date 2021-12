Mario Ajello



«Ha la Variante Omicron», «Ma quale Covid, è solo un po' affaticato», «È inciampato e s'è rotto il femore giocando a palletta con Dudù», «Macché, ha appena un filo di febbre», «S'è ricoverato al San Raffaele per problemi cardiaci», «Non è vero affatto, ha mal di pancia». Il soggetto è il Cavaliere, e il tema che ha scatenato ieri questa ridda di ipotesi nel Palazzo è il seguente e clamoroso: per la prima volta nella storia d'Italia dall'inizio della Seconda Repubblica, Berlusconi non presenta il libro natalizio di Bruno Vespa, che in questo caso è «Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando)».

Tutti a interrogarsi se il forfait di Silvio al Tempio di Adriano - oggi pomeriggio era previsto l'evento - fosse dovuto a motivi fisici, e invece no: non c'entra il corpo del Cavaliere ma il Colle del Cavaliere. Nel suo entourage si scherza così: «S'è mai visto un candidato al Quirinale che mentre sta giocando la partita della vita ne va a parlare pubblicamente?». In effetti, no. Proprio perché Berlusconi è per antonomasia (...)

