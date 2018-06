CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Silvio GarattiniSi sta riprendendo un'utile discussione su problemi che riguardano l'impiego della cannabis. Lo spunto è stato dato da un presunto documento del Consiglio Superiore di Sanità che in realtà, a mia conoscenza, non è stato ancora reso ufficiale. Dato che numerose voci si sono levate intorno al problema, esprimo anch'io il mio punto di vista sull'argomento. Si tratta dell'apertura in Italia di negozi, i cosiddetti cannabis shop, che secondo alcuni sono ormai parecchie centinaia e in continuo aumento. Questi negozi vendono...