Silvana vive con 600 euro al mese «Il panettone per me è un lusso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAIl lusso di un panettone per il pranzo del giorno di Natale. La signora Silvana s'è concessa il regalo dopo accurati conteggi per calcolare se poteva permettersi l'esborso. E ancora con qualche rimorso, una volta tornata dal supermercato, per la spesa fuori ordinanza. Vivere con seicento euro di pensione al mese, del resto, impone la massima attenzione a qualsiasi acquisto, mettendo al bando ogni costo superfluo. Di Mogliano Veneto, 76 anni, Silvana rappresenta l'altra faccia dei pensionati trevigiani: una fascia purtroppo crescente,...