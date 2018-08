Sigaro: circolazione scorrevole, ma il banco di prova è a settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A quasi un anno dal loro completamento le rotonde realizzate in viale Codalunga continuano a far discutere: i passaggi pedonali sistemati a filo dell'uscita delle rotatorie sono giudicati pericolosi. Se il traffico sia a piedi del cavalcavia della stazione che alle intersezioni con le vie Trieste e Giotto appare scorrevole e non crea più le lunghe code di quando erano in funzione i semafori, pedoni e ciclisti mettono in rilievo le difficoltà che si incontrano sugli attraversamenti pedonali. Non sono da meno gli automobilisti che troppo...