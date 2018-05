«Siete degli eroi: con l'università nuove opportunità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPOGGIO PUBBLICOROVIGO «Siete degli eroi. Tutti noi dobbiamo supportarvi e prendervi come esempio».Il sindaco Massimo Bergamin si rivolge così ai neo imprenditori che stanno aprendo nuove attività in centro o rilevare negozi chiusi.«Una risposta a chi dice che la città muoia - spiega il sindaco -. Il fatto che giovani imprenditori abbiano deciso di investire in diverse tipologie di nuove attività, dimostra che Rovigo è una città viva».«BRAVI E ACUTI»Bergamin non nasconde il proprio favore verso chi crede nei propri mezzi. Alle...