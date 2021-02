IL QUADRO

UDINE Soddisfatti, senza alcun timore per gli aghi, consapevoli dell'importanza della campagna e pronti a fare proselitismo tra i coetanei. Gli over 80 del Friuli hanno accolto positivamente l'avvio delle vaccinazioni a loro dedicate che ieri sono scattate in gran parte dei distretti della provincia. Alle 15.30 di ieri, aveva spiegato la regione, avevano ricevuto il vaccino 557 anziani, su un totale di 1.051 prenotazioni, negli ambulatori di Latisana, Monfalcone, Cervignano-Palmanova-Ialmicco, Cattinara a Trieste, Codroipo, Tolmezzo, San Vito al Tagliamento e Sacile-Livenza.

Per gli over 80, l'inoculazione di ieri è avvenuta nel distretto di Latisana (53 persone), Monfalcone (61), nel distretto Cervignano-Palmanova-Ialmicco (54), a Cattinara (190), nel distretto di Codroipo (73), a Tolmezzo (37), nel distretto di San Vito al Tagliamento (72) e in quello di Sacile-Livenza (17). Da oggi invece saranno attivi anche gli altri punti vaccinali, a partire da Martignacco, all'ente Fiera, a San Daniele del Friuli e Gemona del Friuli. In totale le dosi inoculate in giornata in tutto il Fvg saranno 1.715. IL PIANO Al momento le prenotazioni totali degli over 80 hanno raggiunto quota 53.100, la metà delle 108 mila persone interessate in regione. In questa settimana sono previste 7.855 somministrazioni per la categoria ultraottantenni mentre per gli altri soggetti coinvolti nella prima fase (che coinvolge operatori sanitari e ospiti delle case di riposo) sono in calendario altre 2.452 inoculazioni: 1.149 riguardano le nuove prime somministrazioni per sanitari, socio-sanitari e ospiti delle residenze per anziani e 252 dosi, sempre per queste categorie, che completano il ciclo vaccinale con la seconda inoculazione. A ieri la Regione prevede di arrivare a un totale complessivo di 78.175 dosi per tutte le categorie. Fra prima e seconda dose questo lo smistamento: Azienda sanitaria Friuli occidentale 13.137 e 799, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 21.737 e 106, Azienda universitaria Giuliano Isontina 18.226 e 1060. A fine giornata raggiunto il totale di 2380 vaccinati, di cui 1023 over 80, con 875 maschi e 1505 femmine.

Stiamo vagliando con Veneto, Emilia Romagna e Lombardia tutte le strade possibili per l'approvvigionamento dei vaccini. Se ci arrivano dall'Europa tramite Commissario siamo le persone più contente del mondo. Ma il nostro obiettivo è vaccinare il prima possibile i cittadini, perché soltanto in termini di danni economici il prolungamento delle chiusure pensate quanto comporta: altro che costo dai vaccini ha spiegato ieri il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Quando avremo un percorso chiaro sull'approvvigionamento, ha puntualizzato, chiederemo le autorizzazioni perché non vorrei trovarmi nella situazione in cui li prendiamo e vengono bloccati. Secondo Fedriga, il costo dei vaccini è l'ultimo dei problemi: il problema è averli. Se avessi vaccini per tutti e potessi aprire 2, 3, 4 mesi prima, avrei un risparmio enorme per il Paese, le imprese e i lavoratori.

Per quanto riguarda i nuovi casi covid, nelle ultime 24 ore in regione ne sono stati rilevati 40 su un totale 1.072 test: 26 da 762 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,41%; 14 da 310 test rapidi antigenici (4,51%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 (ieri 61) mentre scendono quelli in altri reparti, 412 (ieri 414). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 72.188 persone. I morti sono stati 2.705. A ieri i totalmente guariti sono 57.918, i clinicamente guariti 1.806, le persone in isolamento 9.284.

Nella giornata di ieri c'è stata la riconsegna all'Aeronautica militare, della palazzina utilizzata per la quarantena durante la pandemia a Pasian di Prato. Ma non abbassiamo la guardia ha dichiarato il vicegovernatore Riccardi - il virus circola ancora e muta. L'edificio è stato restituito perché al momento non vi è l'esigenza di utilizzare questa tipologia di strutture ma ciò non significa smobilitare il sistema che deve invece prevedere un'organizzazione per la gestione del Covid-19 al passo con le mutazioni del virus. Nel periodo di utilizzo, da marzo a dicembre dell'anno scorso, la struttura ha ospitato 101 persone, 45 in quarantena e 56 in isolamento.

Infine, per quanto riguarda l'ingresso in Austria, la necessità di presentare al confine, da parte degli autotrasportatori in transito, un tampone negativo Pcr o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti, questa mattina non ha provocando problemi al valico autostradale di Tarvisio (Udine). Nelle prime ore della giornata non si è registrato un aumento del flusso di mezzi pesanti deviati in Fvg dopo che al Brennero si sono formate code per oltre 40 chilometri.

