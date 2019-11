CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA Sono due gruppi WhatsApp e il nome, a chi frequenta la laguna, dice già tutto: Cacciatori di coccodrilli. Chi invece non è avvezzo a navigare le acque lagunari, si dimentichi ben presto dei tanto temuti alligatori. Che a Venezia e nelle sue isole, non ci sono. I coccodrilli sono briccole o pezzi di legno che una voltano erano saldi sul fondale dei canali e che si sono staccati, spesso per via del moto ondoso. E che navigano in laguna diventando un pericolo per quanti si mettono al timone di un motoscafo. E così, sulla...