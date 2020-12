SICUREZZA

VENEZIA Sei mesi di controlli ai cittadini e alle attività per verificare il giusto rispetto delle norme anti-contagio disposte dal Governo durante l'emergenza coronavirus.

L'EPIDEMIA COLPOSA

Sei mesi di controlli che fanno di Venezia e della sua area metropolitana la terza provincia in Veneto meno rispettosa dei protocolli - per quanto riguarda i cittadini - dopo Verona e Padova.

I dati diffusi dal ministero dell'Interno e che abbracciano il periodo compreso tra il 3 maggio e l'1 dicembre, in pratica dall'inizio della fase 2 di maggio (che portò al liberi tutti estivo) fino al ritorno a capofitto nell'incubo con la ripresa della curva dei contagi da settembre al novembre nero. Nel Veneziano su 114.121 persone controllate da tutte le varie forze di polizia, in 581 sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-contagio: per loro si parla di sanzioni - anche pesanti - ma nulla di pi. La casistica è varia: violazione del coprifuoco, mancato rispetto dei confini, mascherina non indossata correttamente, assembramenti e quant'altro si chiude, comunque, con una sanzione amministrativa, una multa.

Posizione ben diversa, invece, per tre veneziani che, dal 3 maggio a martedì, sono stati sorpresi fuori casa pur essendo positivi al coronavirus. Nei loro confronti è scattata una denuncia penale per epidemia colposa come previsto da un regio decreto del 1934 che rispolverato in tema Covid punisce «l'inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus». Ai tre ci penserà quindi la procura di Venezia.

I LOCALI

Se nel capitolo cittadini il Veneziano è sul terzo gradino del podio dei meno rispettosi alle norme, lo stesso territorio scende fino al terz'ultimo posto in Veneto per quanto riguarda i locali, molto attenti a rispettare i protocolli e muoversi nel recinto della legalità. Sono stati sanzionati in 18 su 65.743 controllati in tutta l'area metropolitana. E dal 3 maggio nessun locale è stato chiuso per inosservanza alle misure governative, né per un tempo limitato, né per sempre.

