VENEZIA Rigare dritto è un sacrificio doloroso, soprattutto per chi ha dovuto abbassare le serrande della propria attività e dire addio a uno dei periodo più produttivi dell'anno. Le regole di questi tempi sono da lacrime e sangue, ma i veneziani sembrano aver recepito l'importanza del rispettarle. Almeno questo è quanto traspare dai dati del Ministero dell'Interno: le maglie dei controlli a locali e negozi nella città metropolitana lagunare, infatti, sono state molto più fitte rispetto a tutte quelle intrecciate nelle altre province del Veneto. Nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 5 gennaio, infatti, le attività commerciali a finire sotto la lente delle forze dell'ordine sono state ben 72.443. Un numero enorme di controlli se paragonato a quelli delle altre province: a Padova ci si è fermati a 26.973, a Treviso a 31.222, a Verona 41.671, solo per citare le realtà più estese. Eppure, a dispetto delle verifiche a tappeto, le multe sono state poche: appena 28. In percentuale, un'incidenza quasi nulla: si pensi che a Belluno (dove i controlli sono stati 37mila, circa la metà) le sanzioni sono state 31, a Padova 67, a Treviso 42 e a Verona 77. Le chiavi di lettura sono due: o la pressione intensa è servita a dissuadere ogni tentativo di trasgressione delle prescrizioni, oppure i veneziani hanno effettivamente deciso di collaborare in massa con le istituzioni.

Il rapporto sanzioni/controlli si alza se applicato alle persone: 773 multe nel corso di 126mila verifiche (Treviso 727 in 143mila, Padova 908 in 168mila, Verona 1.260 in 224mila). Qui, però, gioca un fattore particolare la vocazione turistica dela città: in mezzo, infatti, c'è anche tutto il periodo estivo. Tra i multati ci sono soprattutto turisti (e sbandati), poco attenti magari alle prescrizioni locali al loro arrivo.

Certo, c'è anche chi fa il negazionista di turno ed evita di mettere la mascherina o non rispetta il distanziamento. Con i mesi episodi di questo tipo, però, sono andati molto più diradandosi. Rispetto a marzo e aprile, ai primi Dpcm, oggi sono rimasti solo pochi irriducibili a costringere poliziotti e carabinieri a staccare verbali per mancato rispetto delle norme anti contagio. La guardia, però, come sottolineato più volte dalle autorità, rimarrà alta.

ULTIMA SETTIMANA

Come sottolineato dal sottosegretario Achille Variati, in Veneto anche l'ultima settimana ha visto un impegno di massa delle forze dell'ordine che hanno totalizzato oltre ventimila controlli, 4.754 gli esercizi con 15 sanzionati. Di questi, 4 dovranno chiudere le proprie attività.

Sette persone positive sono state denunciato per aver violato la quarantena (nessuna di queste, però, sarebbe del Veneziano). Questa continua a essere la paura più grande delle prefetture: a uscire di casa da positivi si rischia una denuncia per epidemia colposa.

Le forze messe in campo al momento sembrano aver soddisfatto le autorità. A carabinieri e polizia, infatti, non è arrivato nessun segnale dalla prefettura a inasprire la rete dei controlli, come invece avvenuto a Treviso, dove verranno controllate le targhe degli automobilisti in circolazione per capire se appartengano a chi avrebbe dovuto rimanere a casa in quarantena.

Davide Tamiello

