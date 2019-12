CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA VENEZIA Quattrocento interventi in tre giorni. La mole di lavoro dei vigili del fuoco, nei giorni dell'acqua alta, ha raggiunto numeri da capogiro. E parliamo di interventi effettivi, non di richieste (che possono anche rivelarsi falsi allarme). Anche per questo motivo il numero totale delle operazioni in centro storico dei vigili del fuoco nel giro di un anno è quasi quadruplicato. L'ACQUA ALTADagli allagamenti ai corto circuiti, dalle persone bloccate in casa e da portare in salvo fino agli incendi. Perché la sera dei 187...