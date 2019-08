CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAVENEZIA I Daspo, poi i controlli delle calli e dei campi per contrastare borseggiatori e truffatori. E domenica, in uno di questi servizi, l'aggressione da parte di due persone ad un agente della Polizia Locale. «È un sintomo, chi delinque si sente braccato - commenta l'assessore comunale alla Sicurezza, Giorgio D'Este - i nostri uomini sono stati bravissimi a mantenere la situazione sotto controllo e così sono riusciti ad arrestarli». I due stamattina si troveranno faccia a faccia con il giudice per le indagini preliminari:...