SICUREZZA

VENEZIA È quasi tutto pronto. Gli uffici hanno già iniziato a imballare i pacchi e mentre palazzo Papadopoli si svuota, la nuova sede della Polizia locale di Venezia, al Tronchetto, sta riempiendo armadi e cassetti. Per il trasloco definitivo degli agenti non è ancora tempo, ma il traguardo è fissato: per fine marzo, al più tardi a inizio aprile, il corpo di Polizia locale potrà entrare nella sua nuova casa. Ad alto valore tecnologico e con l'obiettivo di diventare un grande occhio su Venezia, capace di gestire al meglio grandi eventi e flussi turistici sempre più pressanti sulla città.

LA SMART CONTROL ROOM

Il primo tassello ad essere completato e in grado di entrare in funzione già per Carnevale, dall'8 al 25 febbraio, dopo una sperimentazione al via a fine gennaio. Sarà, la Smart control room al Tronchetto, nel cuore del nuovo comando della Polizia locale, una sorta di contatore delle presenze in città attraverso trentaquattro punti di rilevazione installati sui palazzi che circondano le grandi direttrici della città. Per la prima volta quindi Venezia potrà arrivare ad avere un dato quasi preciso del numero di turisti che affollano le sue calli. Un esercito spesso stimato per eccesso fino ai 30 milioni l'anno, anche se con ogni probabilità la cifra migliore è di 25 milioni. La grande novità sarà quella di avere numeri relativi agli escursionisti, i turisti che non pernottano in città e nemmeno nella terraferma, ma che arrivano da altri comuni e dalle località balneari. In caso di grandi eventi la Smart control room potrà anche fornire in diretta le indicazioni agli agenti sul campo per chiudere determinati accessi, convogliando il traffico su altre strade, avendo così la percezione precisa e istantanea di dove si concentra il maggior afflusso turistico. Un sistema che - assieme al contributo d'accesso - servirà a portare verso la prenotazione della visita alla città d'acqua.

GLI UFFICI

Ma il nuovo comando della Polizia locale al Tronchetto non sarà solamente Smart control room, anche se il cervellone informatico servirà a proiettare la gestione dei turisti a Venezia nel futuro. In un'area spesso simbolo del degrado della città, si trasferiranno tutti gli uffici della Municipale, accorpati in un'unica sede in via di sistemazione. E al Tronchetto nascerà anche una nuova darsena, sulla sponda nord dell'isola, destinata a ospitare tutte le imbarcazioni della Polizia locale con la realizzazione di almeno una ventina di cavane: al momento infatti la capacità di ricovero della struttura esistente è di quattro motoscafi, a cui aggiungere la possibilità di ormeggio (ma solo per operazioni di sbarco e imbarco passeggeri) in testa al pontile.

Il tutto in una sorta di opera di rinnovamento della Polizia che nei mesi scorsi ha aderito al progetto europeo Ai4Immigrants: attraverso un software in grado di realizzare il riconoscimento vocale automatico di trentasei tra lingue e dialetti, gli agenti potranno avere una traduzione immediata e automatica, trascritta in Pdf. Un sistema utile anche per decrittare le intercettazioni in lingua.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

