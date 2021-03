SICUREZZA

VENEZIA Che cosa può fare la polizia per impedire situazioni come quelle che si sono viste lo scorso fine settimana e tutti i fine settimana dell'ultimo mese? Sicurezza significa anche prendere un mezzo pubblico senza timori di essere contagiati, muoversi per le strade della propria città senza la paura di essere importunati da ubriachi o di rientrare a casa senza trovare la porta lordata dalla pipì perché dopo le 18 non si trova più un bagno pubblico aperto.

ASSEMBRAMENTI

Il questore Maurizio Masciopinto, rispondendo alle domande della commissione consiliare, ha seguito le orme del prefetto Vittorio Zappalorto, spiegando più o meno apertamente, ma spesso per metafore, che la polizia interviene dove ci sono reati o per prevenire che questi si verifichino. Nel caso di autobus pieni e di giovani ubriachi provenienti dal Veneto a spasso per le calli, ha fatto capire che si tratta di un altro tipo di problema.

«I fine settimana - ha risposto a una domanda del consigliere di Terra e Acqua 2020, Marco Gasparinetti - riguardano una serie complessa di attività: quantità di mezzi pubblici, accoglienza, la gestione dei flussi e come incanalare le masse, la decisione di aprire o chiudere determinate aree. La logica è complessa e riguarda tutte le grandi città. Io posso organizzare nei fine settimana, e lo faccio, servizi antiassembramento sia in terraferma che in laguna, in grado di intervenire rapidamente in caso di risse. Quelli citati - continua - sono provvedimenti inurbani cui si risponde con provvedimenti come il Daspo urbano. Non può e non deve essere un problema di polizia. È una decisione che dipende da come si immagina la gestione della città ma questo, se mi permettete, non è di mia competenza. Mi hanno sempre insegnato a parlare della mia casa, mai della casa d'altri».

SICUREZZA

Come aveva detto il Prefetto, i sindaci dispongono oggi di strumenti per affrontare questo genere di problemi, che non passano per l'autorità di pubblica sicurezza.

«Con la transumanza del fine settimana cui assistiamo da qualche mese - ha osservato Gasparinetti - di persone che attraversano il ponte per ubriacarsi, la percezione è che siamo passati dalla Venezia vetrina alla Venezia latrina. E questo comunque non va bene».

Il questore ha replicato con una metafora, richiamando la collaborazione istituzionale che già c'è.

«Quando serve la volante e quando serve il lampione? Io posso accorgermi quando serve una volante, l'addetto ai lampioni deve accorgersi quando la strada non è illuminata. Se devo dire io quando serve più luce, ebbene questa è una disfunzione. Io devo rimanere nel mio, nella competenza che mi riconosce il ministero dell'interno».

In ogni caso, Masciopinto ha spiegato che i servizi ci sono e che la sicurezza è garantita.

«Il personale addetto alle Volanti è passato in pochi anni da 120 a 180 agenti - ha risposto - e i tempi di intervento sono tra 60 e 90 secondi per spostarsi da una parte all'altra da parte di una volante».

Il consigliere Giovanni Andrea Martini ha chiesto poi del fenomeno delle cosiddette baby gang.

CULTURA DELLA LEGALITÀ

«Sui minori ci sono competenze specifiche e ci si deve muovere con i piedi di piombo - è la risposta del questore - ma ci siamo mossi in modo abbastanza forte. Sforziamoci tutti di capire, ognuno nella propria competenza, dove possiamo dare una mano».

Il passo successivo è quello della diffusione della cultura della legalità, parlando nelle scuole e con le categorie.

«Sulla sicurezza in laguna - ha risposto a Sara Visman, M5S - avevo sentito diverse segnalazioni di gente che sfrecciava e abbiamo costituito una sezione specializzata nel controllo dei barchini dando tante multe e facendo sequestri. Poi, alla fine, non è che il consenso all'azione sia stato commisurato alle aspettative. Anzi, la cultura della legalità è quella cosa che manca ai genitori che son venuti a protestare quando abbiamo sequestrato i barchini. Non erano preoccupati perché i figli rischiavano la vita a sfrecciare».

Tra le novità segnalate ai consiglieri, c'è la mappatura di tutte le aree dismesse, pubbliche e private. Un po' come sta facendo il Comune con l'operazione Oculus della polizia locale: «Queste aree possono diventare luoghi insicuri e in cui può germinare un malaffare se non vengono eseguiti controlli. Dobbiamo evitare che si creino delle enclave. Il lavoro è quasi completo e area per area sappiamo le persone che le frequentano e quali sono i rischi».

Michele Fullin

