Sicurezza, troppi costi: sagre paesane a rischio

FESTE POPOLARIROVIGO L'arrivo della bella stagione è segnato da feste e sagre di paese che uniscono le appetitose tradizioni culinarie del territorio a momenti di svago e di convivialità. Le tante manifestazioni, non solo fiere e sagre, ma anche mercatini, spettacoli e concerti che si svolgono durante l'estate in Polesine, rischiano ora di saltare a causa delle rigide norme antiterrorismo recepite da vari Comuni. La nuova normativa entrata in vigore alla fine dell'estate scorsa dopo l'ultimo attentato terroristico sulla Rambla di Barcellona,...