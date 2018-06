SICUREZZA TREVISO Mario Conte e il candidato consigliere della lista Zaia-Gentilini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZATREVISO Mario Conte e il candidato consigliere della lista Zaia-Gentilini Eduardo Sivori in sopralluogo al carcere di Santa Bona, ieri mattina. Un'occasione per fare il punto con il direttore Francesco Massimo sullo stato della struttura, in cui sono attualmente rinchiusi circa 200 detenuti. Ma anche per parlare di sicurezza a 360 gradi. La metà dei detenuti, sottolinea il candidato sindaco del centrodestra, venuto a sincerarsi anche delle condizioni di lavoro degli operatori della casa circondariale, è di origine straniera: «È...