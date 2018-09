«Sicurezza relegata in secondo piano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Negli anni della crisi, relegata in secondo piano l'attenzione alla sicurezza». La nota della Cgil di Belluno arriva a poche ore dallo scoppio. Non appena si è diffusa in città la notizia del grave incidente alla stazione, la segreteria generale del sindacato ha emanato il suo messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e, insieme, diverse considerazioni sul grande tema della sicurezza sul posto di lavoro. «Siamo scossi dal tremendo incidente accaduto a pochi passi dal centro di Belluno ha dichiarato il segretario generale Mauro...