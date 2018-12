CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAPORDENONE Prevenire è meglio che curare. Così come i medici lo insegnano ai pazienti, Alberto Marchiori, presidente provinciale di Ascom - Confcommercio, lo ripete ai suoi iscritti i commercianti sempre più esposti, in particolar modo in questo periodo, ai fenomeni legati alla microcriminalità: furti e rapine in negozio. Marchiori, da sempre sostenitore del fatto che «un esercente, in caso di pericolo, deve essere messo nella condizione di potersi difendere, senza poi subire conseguenze penali», ha già messo i ferri in acqua,...