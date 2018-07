CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE Il controllo di vicinato vero e proprio in città non c'è. È in vigore solamente a San Quirino e Spilimbergo, dove i cartelli campeggiano all'entrata e all'uscita dei paesi come moniti nei confronti dei malintenzionati. A Pordenone ci hanno provato i residenti di via Bellasio, d'accordo con i dirimpettai che occupano la stessa via ma che figurano residenti a Cordenons: niente da fare, non si è trovato l'accordo decisivo e l'affare si è arenato ancora prima di approdare in Prefettura. Risultato? I residenti del capoluogo...