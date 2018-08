CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZA PADOVA Il primo annuncio era stato dato a fine marzo dopo una circolare disposta dalla Direzione nazionale anticrimine, poi lo scorso 4 luglio il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dato il definitivo via libera. Ormai ci siamo: entra nel vivo la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici per gli agenti di polizia. Lunedì partiranno infatti i corsi di formazione sull'uso di questa particolare arma in grado di immobilizzare una persona emettendo una scarica elettrica. L'addestramento riguarderà complessivamente 35 agenti...