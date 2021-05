Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDAPORDENONE Quattro hub vaccinali per immunizzare contro il Covid-19, nei tempi più rapidi possibile (tutto dipenderà dal numero delle dosi di siero che arriveranno nelle prossime settimane), i dipendenti delle aziende dove non hanno potuto trovare sistemazione, per ragioni logistiche, i moduli conformi alle direttive della Regione. Gli ultimi due (di quattro nella Destra Tagliamento) sono stati inaugurati ieri mattina nell'ambito...