SICUREZZAMESTRE «E pensare che questa una volta era una via nobile». Marta, che in quella strada c'è nata e cresciuta, ha l'aria sconsolata nel ricordare i fasti passati che ormai sono solo un ricordo lontano. Via Carducci, quell'aura di nobiltà, l'ha smarrita da un po'. Senzatetto e tossicodipendenti fanno tappa fissa tra marciapiede e portici. Una situazione diversa da quella di via Trento in zona stazione, presidio stabile degli spacciatori nigeriani di eroina, ma che comunque mette a dura prova la resistenza quotidiana di residenti e...