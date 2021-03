SICUREZZA E SALUTE

MESTRE Stop agli alcolici e più mezzi di trasporto per frenare l'emergenza degli assalti a Venezia nei fine settimana ed evitare il ripetersi delle scene di assembramenti (e di degrado, in qualche caso) viste lo scorso weekend. La vera rivoluzione introdotta dalla prima ordinanza varata ieri sera è legata al fatto che nei tre giorni del fine settimana alle porte nel territorio della Municipalità di Venezia sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio commerciale e artigianale, dalle 15 alle 8 del giorno successivo. Evidentemente l'obiettivo è evitare che i giovani, una volta chiusi i bar, si riversino nei supermercati a fare incetta di alcolici e super alcolici che poi consumano lungo le strade e nelle calli con tutte le problematiche emerse nei fine settimana scorsi.

L'ordinanza relativa al consumo di alcolici fuori dei locali ieri sera era già pronta e al vaglio degli uffici per gli ultimi ritocchi; ma una seconda è ancora allo studio e riguarda i trasporti pubblici, e verrà comunque firmata dal sindaco in modo che sia operativa per domani.

LE AREE COINVOLTE

L'ordinanza riguarda Riviera XX Settembre e vie limitrofe, piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi a Mestre; Fondamenta degli Ormesini, Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale a Cannaregio, Campo San Giacomo (San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi a San Polo, Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi a Dorsoduro.

In tutte queste zone l'ordinanza prevede, come in precedenza, che tra le 15 e le 21 (e a Cannaregio anche dalle 11 alle 15) di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, i vigili urbani possano interdire e comunque regolare l'accesso, garantendo in ogni caso l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Tra le 15 e le 21 (e per Cannaregio anche dalle 11 alle 15) sarà consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande, con consumazione da seduti sia all'interno dei locali sia all'esterno su posti regolarmente collocati all'interno dei plateatici, e in ogni caso rispettando il distanziamento e mettendo la mascherina (salvo nel momento della consumazione).

Ma come si diceva il vero giro di vite introdotto dalla nuova ordinanza è rappresentato dal fatto che nel territorio della Municipalità di Venezia da venerdì a domenica sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio commerciale e artigianale, dalle 15 alle 8 del giorno successivo.

In tal modo, oltretutto, la nuova ordinanza va oltre anche al regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune che all'articolo 35 vieta, dalle 20 di ogni giorno alle 8 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici, e in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di cinque metri dal perimetro esterno del locale. Un articolo che già più cittadini da tempo chiedono di modificare perché il raggio di 5 metri dal locale è considerato sufficiente per favorire gli assembramenti e, anche al di là della emergenza sanitaria, il degrado sociale; molti di loro, inoltre, auspicano che il divieto di vendere alcolici venga esteso anche alle aree più a rischio di Mestre.

I TRASPORTI

Per quanto riguarda la seconda ordinanza, quella sui trasporti, è appunto ancora allo studio ma già si sa che prevede l'istituzione di navette che faranno il percorso Venezia, Pili, San Giuliano, e si sta lavorando sia a mettere in campo pure mezzi acquei sia (se sarà possibile) ad istituire un'altra linea in partenza dalla zona del PalaExpo a fianco del Vega parco scientifico: anche in questo caso con bus e motoscafi.

Le corse saranno a pagamento e con una cadenza di una ogni quarto d'ora. Sono in fase di organizzazione, inoltre, corse bis di rinforzo, solo per domenica saranno 72, e un aumento della frequenza dei convogli del tram nella fascia oraria che va dalle 16 alle 20, e anche alcune linee di rinforzo nella navigazione.

Elisio Trevisan

