SICUREZZABELLUNO Una gabbia in metallo attorno al San Martino. Dalla Regione un regalo da 35 milioni di euro. «Un finanziamento così alto rivolto ad un unico progetto non si era mai visto in tutta la storia dell'azienda sanitaria«, dichiara soddisfatto il direttore generale Adriano Rasi Caldogno. La cifra è di quelle a sei zeri che fanno subito pensare a grandi opere pubbliche. Così è in effetti, ma non si tratterà di realizzare nuovi blocchi né di rifare reparti, bensì del miglioramento sismico dell'ospedale cittadino....